AKYAZI SOKAKLARI DA ASFALTA DOYACAK

Sakarya Büyükşehir ve Akyazı belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışması

Bu haber 2020-11-21 00:26:04 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir ve Akyazı belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir belediyesi ve Akyazı Belediyesi tarafından Akyazı’nın Mahallelerinde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Havaların sıcak gitmesini fırsat bilen ekipler Asfalt çalışmalarını sürdürüyorlar.

Sakarya Büyükşehir belediyesi ve Akyazı Belediyesine bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Cadde ve sokaklarında Asfalt çalışmalarına devam ediyorlar.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Büyükşehir belediyemizin de katkılarıyla Asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa sürede Akyazı’mızın Mahalle ve sokaklarında Asfaltsız yol bırakmamak için var gücümüzle gece gündüz çalışılıyoruz dedi.