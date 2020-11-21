BAŞKAN SOYKAN’DAN ZABITAYA VİRÜS DERSİ

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Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcısı Ali Özer, Zabıta Müdürü Hasan
Bu haber 2020-11-21 00:22:38 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcısı Ali Özer, Zabıta Müdürü Hasan Saka ve Zabıta personelinin de katıldığı istişare toplantısı yaptı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Zabıta Memur’larıyla bir araya gelerek Pandemi kuralları ve alınması gereken önlemler hakkında istişare toplantısı yaptı.

Başkan Bilal Soykan, Başkan yardımcısı Ali Özer, Zabıta Müdürü Hasan Saka ve Zabıta personelinin katıldığı istişare toplantısında yani yayımlanan genelge ve Belediyenin yapması gereken görevler konusunda yapılan istişarede önemli kararlar alınırken Covit-19 ile mücadelede Milletimize karşı bizlere düşen görevi fazlasıyla yapma arzulandığı bu nedenlede Zabıta personelinin bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada koronavirüs tedbirleri kapsamında gece gündüz çalışılacağı vurgulandı

 
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