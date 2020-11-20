PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

Akyazı Belediyesi Pazarköy Mahallesinde yaptığı yol genişletme çalışmaları

Bu haber 2020-11-20 00:48:41 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Pazarköy Mahallesinde yaptığı yol genişletme çalışmaları son aşamasına geldi.Alt yapı çalışmaları sonrası dökülecek Asfalt ile yıllardır yaşanan bir sorun daha ortadan kalmış olacak.

Akyazı’da merkez Nahallelerden sonra önemli bir nüfusu barındıran Pazarköy Mahallesinde yol genişleme çalışmaları devam ediyor.

Pazarköy Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan genişletme çalışmaları son aşmasına geldi Asfalt serimi sonrası Pazarköy Mahallemizin önemli bir sorunu ortadan kalmış olacak dedi.

Pazarköy Muhtarı Zekeriya Akcan başkanımızın da belirtiği gibi yol genişletme çalışmalarının son aşamasında bu çalışmalar bittiğinde Asfaltımızda dökülünce yıllardır süren büyük bir sorunumuz daha ortadan kalmış olacak başkanımıza Mahallemize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz dedi.