Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ

KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ

KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

Düzcan Ailesi yasta

Düzcan Ailesi yasta

Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın

Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın

Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci

Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci

PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

Akyazı Belediyesi Pazarköy Mahallesinde yaptığı yol genişletme çalışmaları
Bu haber 2020-11-20 00:48:41 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Pazarköy Mahallesinde yaptığı yol genişletme çalışmaları son aşamasına geldi.Alt yapı çalışmaları sonrası dökülecek Asfalt ile yıllardır yaşanan bir sorun daha ortadan kalmış olacak.

Akyazı’da merkez Nahallelerden sonra önemli bir nüfusu barındıran Pazarköy Mahallesinde yol genişleme çalışmaları devam ediyor.

Pazarköy Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan genişletme çalışmaları son aşmasına geldi Asfalt serimi sonrası Pazarköy Mahallemizin önemli bir sorunu ortadan kalmış olacak dedi.

Pazarköy Muhtarı Zekeriya Akcan başkanımızın da belirtiği gibi yol genişletme çalışmalarının son aşamasında bu çalışmalar bittiğinde Asfaltımızda dökülünce yıllardır süren büyük bir sorunumuz daha ortadan kalmış olacak başkanımıza Mahallemize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
00:51 - PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR
Akyazı Belediyesi Pazarköy Mahallesinde yaptığı yol genişletme çalışmaları ...
00:29 - Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın
Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesinde çıkan yangında Yusuf Ziya Yılmaz’a...
00:22 - Akyazı Çarşamba pazarında sıkı denetim
Akyazı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs...
00:34 - Kasisi fark etmedi hastanelik oldu
Kasisti fark edemeyen motosiklet sürücüsü hastanelik oldu. Kaza Ormanköy...
16:32 - GELECEĞE NEFES OL MİLLİ AĞAÇLANDIRMA BAYRAMINDA FİDANLA
Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “11 Kasım Geleceğe Nefes ol “ Projesi kapsamında ...
06:45 - YUVALAK MAHALLESİNDEN BABA OĞUL KAZA KURBANI
Aslen Akyazı Yuvalak mahallesinden olan ve İstanbul’da yaşayan baba Mustafa Kocabıyık...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ