KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ

Slogan ; baba-oğul, abi-kardeş, öğretmen-öğrenci bir arada pedala basıyor.

Bu haber 2020-11-20 00:35:45 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Slogan ise; baba-oğul, abi-kardeş, öğretmen-öğrenci bir arada pedala basıyor.

Akyazı Bisiklet Grubu'nun eğitim derslerine İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de katıldılar.Eğitim kapsamında gerçekleştirilen bisiklet turunda okulun öğretmenleri ve öğrencileri de yer aldı. Bisiklet turu eğitiminde baba-oğul, abi- kardeş ve öğretmen- öğrenci bir arada pedal basarak bisiklet sporunun keyfini yaşadı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Lokman Gözütok, eğitimlerine devam edeceğini kaydederek; "Bu eğitimlerde amaç ilk önce genç bisikletçileri yol tehlikelerine karşı eğitimli hale getirmek. Bisiklet turuna katılan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı bol bol bisiklet sürmeye ve bu spora davet ediyorum" dedi. Gözütok, araç sürücülerine bisikletlilere daha çok dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.