KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

Marmara bölgesinin kan merkezi olarak bilinen ve yaptığı bağışlarla Kızılay’ın adeta gözde

Bu haber 2020-11-20 00:32:19 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Marmara bölgesinin kan merkezi olarak bilinen ve yaptığı bağışlarla Kızılay’ın adeta gözde İlçesi konumunda olan Akyazı’da Kızılay bağışçılara madalya ve beratlarını vermekten yoruldu ama Akyazılılar kan vermek için uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürdüler.

Kızılay bir taraftan Akyazılıların kan bağışlarını kabul ederken diğer taraftan da verdikleri kan bağışı ile madalya ve berat almaya hak kazananlara da hak ettikleri madalya ve beratlarını vermeye devam ediyor.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, Akyazılı hemşerilerimize kan bağışının önemini anlatmaya artık gerek kalmamıştır. Çünkü yaptıkları bağışın önemini o kadar iyi biliyorlar ki, kan bağış aracımız Akyazı’ya gelir gelmez oluşturdukları kuyruklarla bağışlarını yapıyorlar. Bu da bizleri ve tüm Kızılay ailesini sevindiriyor ve mutlu ediyor dedi.

Kızılay kan bağış alma ekibi Akyazı’da Çarşamba günü yaptığı çalışma sonunda 51 ünite kan bağışı aldı. Bu arada 10 kez bağış yapan 30 bağışçıya bronz 25 kez bağış yapan 8 bağışçıya da gümüş madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

Bu arada Akyazı Belediyesi Başkan yardımcısı Ali Özer’in oğlu Canberk Özer ile Kızılay Akyazı Şubesi temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nun oğlu Kazım Mert Birincioğlu 18 yaşını doldurdukları ilk gün ilk kez kan bağışında bulunarak madalya ve berat alma yolunda ilk adımlarını da atmış oldular.