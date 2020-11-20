Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ

KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ

KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

Düzcan Ailesi yasta

Düzcan Ailesi yasta

Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın

Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın

Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci

Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci

KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

Marmara bölgesinin kan merkezi olarak bilinen ve yaptığı bağışlarla Kızılay’ın adeta gözde
Bu haber 2020-11-20 00:32:19 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Marmara bölgesinin kan merkezi olarak bilinen ve yaptığı bağışlarla Kızılay’ın adeta gözde İlçesi konumunda olan Akyazı’da Kızılay bağışçılara madalya ve beratlarını vermekten yoruldu ama Akyazılılar kan vermek için uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürdüler.

Kızılay bir taraftan Akyazılıların kan bağışlarını kabul ederken diğer taraftan da verdikleri kan bağışı ile madalya ve berat almaya hak kazananlara da hak ettikleri madalya ve beratlarını vermeye devam ediyor.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, Akyazılı hemşerilerimize kan bağışının önemini anlatmaya artık gerek kalmamıştır. Çünkü yaptıkları bağışın önemini o kadar iyi biliyorlar ki, kan bağış aracımız Akyazı’ya gelir gelmez oluşturdukları kuyruklarla bağışlarını yapıyorlar. Bu da bizleri ve tüm Kızılay ailesini sevindiriyor ve mutlu ediyor dedi.

Kızılay kan bağış alma ekibi Akyazı’da Çarşamba günü yaptığı çalışma sonunda 51 ünite kan bağışı aldı. Bu arada 10 kez bağış yapan 30 bağışçıya bronz 25 kez bağış yapan 8 bağışçıya da gümüş madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

Bu arada Akyazı Belediyesi Başkan yardımcısı Ali Özer’in oğlu Canberk Özer ile Kızılay Akyazı Şubesi temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nun oğlu Kazım Mert Birincioğlu 18 yaşını doldurdukları ilk gün ilk kez kan bağışında bulunarak madalya ve berat alma yolunda ilk adımlarını da atmış oldular.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:35 - KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA
Marmara bölgesinin kan merkezi olarak bilinen ve yaptığı bağışlarla Kızılay’ın adeta gözde...
00:27 - Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci
Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor....
00:24 - Belediye Doğuştan engelli olan Ersin’i sevindirdi.
Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde yaşamlarını sürdürmekte olan Mücella...
23:41 - TV264’te İlçelerde Gündem her Salı saat 15.00’te
Sakarya’nın ilk ve tek uydu Televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu İlçelerde ...
23:40 - BELEDİYE ELİNDEKİ TARLALARI İHALE İLE KİRALADI
Akyazı belediyesine ait çeşitli Mahallelerde 28 adet tarlanın 3 yıl süre ile kiralanması...
00:15 - SEDAŞ’TA ENERJİ HAFTASI KUTLAMASI
Akyazı Sedaş çalışanları Kasım ayının 2.haftasında kutlanan Enerji çalışanları haftasını ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ