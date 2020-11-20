Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın

Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesinde çıkan yangında Yusuf Ziya Yılmaz’a

Bu haber 2020-11-20 00:27:12 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesinde çıkan yangında Yusuf Ziya Yılmaz’a ait ev sobadan sıçrayan kıvılcım ile tutuştu ve evin ahşap olan üst katı tamamen yandı ve ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın fark edilir edilmez Akyazı İtfaiyesine ve 112 sağlık ekibine haber verildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye yangına müdahale etti ve söndürdü. Ancak yangın söndürüldüğünde evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz’ın da yakın akrabası olan ev sahibi Yusuf Ziya Yılmaz çıkan yangın sonrası evinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hayli üzgün olduğu görülürken, yangında can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yangın haberini alan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Reşadiye Mahallesine giderek yangında evi yanan Yusuf Ziya Yılmaz’a ve Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti.