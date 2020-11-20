Belediye Doğuştan engelli olan Ersin’i sevindirdi.

Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde yaşamlarını sürdürmekte olan Mücella

Bu haber 2020-11-20 00:23:02 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde yaşamlarını sürdürmekte olan Mücella ve Mustafa Kalyoncu çiftinin doğuştan yürüme engelli olan çocukları 20 yaşındaki Ersin Kalyoncu bir cemiyete katılmak için Mahalleye gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan evleri ile ana yol arasındaki yolun toprak olduğunu, özellikle yağışlı havalarda tekerlekliaracı ile gidiş ve gelişinde büyük güçlük yaşadığını, yolun asfalt ya da parke taşı ile döşenmesini istedi ve kendisini evlerine çay içmeye davet etti.

Yola parke döşettiren Belediye Başkanı Soykan, daha sonra yapılan davete icabet için Ersin Kalyoncuyu evinde ziyaret etti ve ikram edilen çayı içti. Soykan ziyarete giderken beraberinde getirdiği tableti de Ersin Kalyoncuya hediye etti ve kendisine en kısa zamanda elektrikli engelli aracı alma sözü verdi.