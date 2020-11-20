Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR

KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ

KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ

KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA

Düzcan Ailesi yasta

Düzcan Ailesi yasta

Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın

Akyazı Reşadiye Mahallesinde yangın

Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci

Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci

Belediye Doğuştan engelli olan Ersin’i sevindirdi.

Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde yaşamlarını sürdürmekte olan Mücella
Bu haber 2020-11-20 00:23:02 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde yaşamlarını sürdürmekte olan Mücella ve Mustafa Kalyoncu çiftinin doğuştan yürüme engelli olan çocukları 20 yaşındaki Ersin Kalyoncu bir cemiyete katılmak için Mahalleye gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan evleri ile ana yol arasındaki yolun toprak olduğunu, özellikle yağışlı havalarda tekerlekliaracı ile gidiş ve gelişinde büyük güçlük yaşadığını, yolun asfalt ya da parke taşı ile döşenmesini istedi ve kendisini evlerine çay içmeye davet etti.

Yola parke döşettiren Belediye Başkanı Soykan, daha sonra yapılan davete icabet için Ersin Kalyoncuyu evinde ziyaret etti ve ikram edilen çayı içti. Soykan ziyarete giderken beraberinde getirdiği tableti de Ersin Kalyoncuya hediye etti ve kendisine en kısa zamanda elektrikli engelli aracı alma sözü verdi.

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:35 - KIZILAY’DAN KAN VERENLERE MADALYA
Marmara bölgesinin kan merkezi olarak bilinen ve yaptığı bağışlarla Kızılay’ın adeta gözde...
00:27 - Kuzuluk Orta Mahallede asfalt sevinci
Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor....
00:24 - Belediye Doğuştan engelli olan Ersin’i sevindirdi.
Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahallesinde yaşamlarını sürdürmekte olan Mücella...
23:41 - TV264’te İlçelerde Gündem her Salı saat 15.00’te
Sakarya’nın ilk ve tek uydu Televizyonu olan TV264’te Alaattin Onur’un sunduğu İlçelerde ...
23:40 - BELEDİYE ELİNDEKİ TARLALARI İHALE İLE KİRALADI
Akyazı belediyesine ait çeşitli Mahallelerde 28 adet tarlanın 3 yıl süre ile kiralanması...
00:15 - SEDAŞ’TA ENERJİ HAFTASI KUTLAMASI
Akyazı Sedaş çalışanları Kasım ayının 2.haftasında kutlanan Enerji çalışanları haftasını ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ