Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz için Kuzuluk sakinleri

Bu haber 2020-11-15 00:05:42 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz için Kuzuluk sakinleri “şanslı muhtar” ismini taktı. Sebep olarak da kendisinden önce tek mahalle olan Kuzuluk’ta muhtarlık yapan Murat Altuntaş’ın rağmen göreve geldikten hemen sonra başlayan, ancak görevi bitene kadar bir türlü tamamlanamayan alt yapı çalışmaları nedeniyle yolların bozulması, Kuzulukluların güzel havalardatozdan, yağışlı havalardan da çamurdan bir türlü kendilerini kurtaramamış olmalarından kaynaklı olarak eleştiri oklarının çalışkan ve iş bitirici olmasına rağmen kendisine çevrilmesine bir türlü engel olamamıştı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde mahalle sayısının da birden ikiye çıkması ile Topçu Sırtı Mahalle Muhtarlığına seçilen Osman Boğaz ise gerçekten şanslı biriydi. Çünkü kendisinden önce Muhtar olan Murat Altuntaş’ın yaşadığı olumsuzlukları çok az süre yaşadı ve aynı seçimde kendisi ile birlikte Belediye başkanı seçilen Bilal Soykan’ın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin de destekleri ile mahallesinin alt yapı sorunları çözmeyi başardı ve son olarak da yollarını asfaltlamak suretiyle de mahalle sakinlerini tozdan ve çamurdan kurtarmayı başardı.

İşte bu nedenle Kuzuluk Topçu Sırtı Mahalle sakinleri kendisine “şanslı muhtar” lakabı taktılar. Yine aynı Mahalle sakinleri bundan sonra gelmesi beklenen hizmetlerde bir akmasa olmaması için bu şansın gelecek seçimlere kadar sürmesi temennisinde bulunmayı da ihmal etmediler.