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SOYKAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Yaşar Soykan Dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bu haber 2020-11-14 23:57:13 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Yaşar Soykan Dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın halasının oğlu Yaşar Soykan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Yaşar Soykan dualarla toprağa verildi.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallesi halkından merhum Nazım Soykan’ın oğlu, Muharrem Soykan‘ın abisi, Mustafa Soykan‘ın babası Yaşar Soykan 66 yaşındaydı.

Merhum Yaşar Soykan'ın Cenaze namazı 14 Ekim Cumartesi (Bugün) namazından sonra hanesinde kılınanarak Kuzuluk merkez aile mezarlığında defnedildi.

Merhum Yaşar Soykan'a Allah'tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI
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