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Belediyenin 5 silahşoru

Belediyenin 5 silahşoru

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Belediyenin 5 silahşoru

AK Parti tarafından Belediye başkanlığına aday gösterilen ve 31 Mart 2019 tarihinde
Bu haber 2020-11-14 00:37:14 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti tarafından Belediye başkanlığına aday gösterilen ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimi sonunda rakiplerini geride bırakarak Akyazı Belediye başkanı seçilen ve 31 Mart 2021 tarihinde iki yılını dolduracak olan Bilal Soykan, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kendisi ile birlikte çalışacak olan ekibini belirlemiş ve bu belirlemeden sonra kollar sıvanarak çalışmalara başlanmıştı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından başkan yardımcısı yapılan Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ali Özer ve Ünal Gündüz’de Başkan Soykan ile birlikte çalışmalara başladılar.

İşte Belediyenin bu 5 mahşeri geçtiğimiz günlerde gerçekleşen “Geleceğe nefes ol” parolası ile çıkılan yolda ve “Milli ağaçlandırma bayramında” fidanların toprakla buluştuğu etkinliğe birlikte katıldılar ve birlikte fidan dikimini gerçekleştirdiler.

Akyazılılar şu anda Belediyeyi yönetmekte olan 5 ismi birlikte görünce kendilerine “Belediyenin 5 silahşoru” benzetmesi yaptılar ve bu birlik ve beraberliğin bozulmaması ve verilecek olan hizmetlere olumlu olarak yansıması temennisinde bulundular.

 
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