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Kasisi fark etmedi hastanelik oldu

Kasisti fark edemeyen motosiklet sürücüsü hastanelik oldu. Kaza Ormanköy
Bu haber 2020-11-14 00:29:29 eklenmiş ve 69 kez görüntülenmiştir.

 

Kasisti fark edemeyen motosiklet sürücüsü hastanelik oldu. Kaza Ormanköy Akyazı karayolu Seyfeler Mahalle Camisi önünde meydana geldi. İlçe Merkezinden Ormanköy istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü Seyfeler Mahalle Caminin önünde ki kasisti göremeyip aynı hızla kasisti geçmek isteyince dengesini kaybetti ve yere düştü.

Yaralanan motosiklet sürücüne ilk müdahale çevrede kazayı görenler tarafından yapıldı ve anında da 112 sağlık ekibine haber verdiler. Kaza mahalline gelen sağlık ekibi yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ettikten sonra tedavi için Akyazı Devlet hastanesine kaldırdılar.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 
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