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KUZULUK’LU ALTINTAŞ AİLESİ YASTA

Akyazı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesinde ikamet etmekte olan Ali Altıntaş
Bu haber 2020-11-14 00:28:10 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesinde ikamet etmekte olan Ali Altıntaş uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Büyükşehir yasası gereği kapanan Kuzuluk Belediyesinde Belediye Başkanlığı yapmış olan Kerem Altıntaş’ın abisi, otobüs işletmecisi merhum Mustafa Altıntaş’ın kardeşi, bir önceki dönem Kuzuluk Mahallesi Muhtarlığını yapan Murat Altıntaş’ın amcası ve Yaşar, Adnan, Kenan ve Aslan Altıntaş’ın babaları olan yıllarca otobüs işletmeciliği yapan Ali Altıntaş’ın vefatı ailesi ve sevenleri kadar Akyazı ve Kuzuluk Mahalle sakinlerini de derinden üzdü.

Ali Altıntaş’ın cenazesi evinin önünde kılınan namaz ve alınan helallik sonrası Orta Mahalle aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

 
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