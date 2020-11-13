KAYMAKAM GÜNEY PAZARYERİNİ DENETLEDİ

Akyazı’da haftanın Çarşamba günleri kurulan Pazar yerinde yapılmakta olan

Bu haber 2020-11-13 00:37:46 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da haftanın Çarşamba günleri kurulan Pazar yerinde yapılmakta olan denetimlere bu hafta İlçe Kaymakamı Yakup Güney’de katıldı.

Gerek pazarcı esnafı ve gerekse pazara alış veriş için gelen vatandaşlarla birebir görüşen Kaymakam Güney ve beraberindeki heyet, bu görüşmelerde COVİD 19’un hızla yayıldığını, hastalığa yakalananların ve ölüm sayısının her geçen gün arttığı, önlem olarak maske-sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymaları hususlarında uyarılarda bulunuldu ve uyarılara ve kurallara uymayanlara kesilmekte olan cezalarla ilgili bir kez daha bilgiler verildi.