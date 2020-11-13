Sokak köpeklerinin bakımları yapılıyor

Akyazı’da başıboş ve yaralı sokak hayvanlarını toplayan Belediye Sağlık İşleri

Bu haber 2020-11-13 00:36:15 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da başıboş ve yaralı sokak hayvanlarını toplayan Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belediyesi tarafından yaptırılan geçici bakım evinde bakımlarını yapmayı sürdürüyor.

Belediyenin yaptırıp hizmete soktuğu sokak hayvanlarına ait geçici bakım evinin yararlı bir hizmet olduğu fikrinde birleşen Akyazılılar, bu güzel hizmete Akyazılılar olarak bizlerde katkı sağlamalıyız açıklaması yapıyorlar.

Öte yandan yine Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koronavirüs nedeniyle kamu binaları başta olmak üzere bir çok binada dezenfektan çalışması yapıyor olması da Akyazılıları memnun ediyor.