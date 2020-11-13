KAYMAKAM GÜNEY DE KIZILAYI ZİYARET ETTİ

Yaptığı başarılı çalışmaları ile Akyazı’da popüler hale gelen Kızılay Akyazı temsilciliğine

Bu haber 2020-11-13 00:30:12 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

Yaptığı başarılı çalışmaları ile Akyazı’da popüler hale gelen Kızılay Akyazı temsilciliğine ziyaretçilerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Akyazı’da görev yapan Gazetecilerden sonra Kızılay temsilciğine bir ziyarette İlçe Kaymakamı Yakup Güney tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan ziyarette karşılıklı bilgi alışverişi yapılırken gelecekle ilgili Kızılay’ın hazırlamış olduğu program üzerinde de görüşme yapıldı ve Kızılay’ın hizmet çıtasının daha yukarılara taşınabilmesi ve özellikle de kan bağışında Sakarya genelinde ilk sırada yer alan Akyazı’nın kan bağış noktasında daha fazla ünite bağışta bulunması ve bağışlanan kan miktarının nasıl arttırılabileceği konuları üzerinde de durulduğu öğrenildi.

Ziyaret sonrası açıklama Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’ndan geldi. Birincvioğlu, Kaymakamımızla bilgilerimizi paylaştık, çalışmalarımızla ilgili olarak kendilerine geniş bilgiler aktardık dedi ve yapılan ziyaret için de Kaymakam Güney’e teşekkür etti.

Ziyarette Belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda Kızılay Akyazı yöneticisi olan Mehmet Öztürk de hazır bulundu.