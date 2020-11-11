GELECEĞE NEFES OL MİLLİ AĞAÇLANDIRMA BAYRAMINDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “11 Kasım Geleceğe Nefes ol “ Projesi kapsamında

Bu haber 2020-11-11 16:26:24 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “11 Kasım Geleceğe Nefes ol “ Projesi kapsamında Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 şehirde ve 922 ilçede bu gün fidan dikimi yapıldı.

Sakarya’daki fidan dikimi ise Akyazı’ya bağlı Düzyazı mahallesi sınırları içinde kalan Kuzey Marmara Oto yolu ile İstanbul Ankara yolunun birleştiği noktada gerçekleşti.

Fidan dikimi için düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen törende konuşan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat Geçtiğimiz yıl ülkemizde Dikilen ağaç sayısı ile bir rekora imza atan ve guines rekorlar kitabına giren Türkiye bu proje ile daha fazla fidan dikerek yeni rekorun sahibi olacak dedi. Bizim inancımız devlet geleneğimiz ecdadımızın bize bıraktığı temel gelenek eğitim ve terbiyelerden biri de fidan dikmek, kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin diyen bir düsturla bu günlere gelmiş bir milletin insanlarıyız. Dedi. Müdür Polat Bu gün Sakarya’da 9 noktada 20 bin fidan dikildiğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de konuşmasında” Bugünü Milli Ağaçlandırma Bayramı olarak kutluyoruz. Bugün fidanların toprakla buluştuğu ve dünyanın ve ülkemizin nefes aldığı bir bayramdır.Bugün bu bayram hayatımızın her safhasında inancımızın temeli olan elinizdeki bir fidanı yarın kıyamet kopsa da toprakla buluşturun diyen bir ecdadın torunlarıyız. Aynı zamanda ceddimizin ormanlarımdan bir ağaç kesenin kafasını keserim diyenlerin torunlarıyız. Yani ağaca bu kadar değer veren ecdadımızın torunlarıyız. Bizler doğduğumuzda ağaç beşikle başladığımız hayatımızın her anında ağaçla birlikte olup öldüğümüzde de ağaçla veda ettiğimiz bir varlıktır. “

Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere geri dönüşüm saksılarında çimlendirilmiş fidanlar hediye edildi.

Törenin ardından topluca fidan dikim sahasına gidildi. Törene katılanlar Orman işletmesi tarafından hazırlanmış çukurlara fidanları diktiler.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen Akyazı’daki Geleceğe Nefes ol Milli Ağaçlandırma bayramı törenlerine Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Baş savcı Lütfi Dursun, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Adliye mensupları, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Siyasi Partilerin ilçe Başkan ve yöneticileri, öğrenciler ve orman teşkilatından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.