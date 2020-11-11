GELECEĞE NEFES OL MİLLİ AĞAÇLANDIRMA BAYRAMINDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “11 Kasım Geleceğe Nefes ol “ Projesi kapsamında Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 şehirde ve 922 ilçede bu gün fidan dikimi yapıldı.
Fidan dikimi için düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.
Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen törende konuşan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat Geçtiğimiz yıl ülkemizde Dikilen ağaç sayısı ile bir rekora imza atan ve guines rekorlar kitabına giren Türkiye bu proje ile daha fazla fidan dikerek yeni rekorun sahibi olacak dedi. Bizim inancımız devlet geleneğimiz ecdadımızın bize bıraktığı temel gelenek eğitim ve terbiyelerden biri de fidan dikmek, kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin diyen bir düsturla bu günlere gelmiş bir milletin insanlarıyız. Dedi. Müdür Polat Bu gün Sakarya’da 9 noktada 20 bin fidan dikildiğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere geri dönüşüm saksılarında çimlendirilmiş fidanlar hediye edildi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen Akyazı’daki Geleceğe Nefes ol Milli Ağaçlandırma bayramı törenlerine Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Baş savcı Lütfi Dursun, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Adliye mensupları, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Siyasi Partilerin ilçe Başkan ve yöneticileri, öğrenciler ve orman teşkilatından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.