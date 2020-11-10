ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 82. YILINDA ÖZLEMLE ANILDI

Akyazı’lılar Ulu Önder ATATÜRK’ü ölümünün 82. Yıldönümünde özlemle andı.

Bu haber 2020-11-10 14:09:49 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’lılar Ulu Önder ATATÜRK’ü ölümünün 82. Yıldönümünde özlemle andı. Tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Anıta önce Kaymakamlık sonra da Belediye Başkanlığının çelenkleri konuldu. Daha sonra program sunucusu törene katılanları iki dakikalık saygı duruşuna davet etti ve çalan siren eşliğinde törene katılanlar ile Akyazılılar 82 yıl önce aramızdan ayrılan ATATÜRK’ün manevi huzurunda iki dakika saygı duruşunda bulundu. Daha sonra görevlendirilen müzik öğretmeni eşliğinde istiklal marşımız okundu ve tören sona erdi.

Anıt önünde düzenlenen törene Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, STK başkan ve yöneticileri, bazı daire ve okul müdürleri, ADD başkan ve yöneticileri, Muhtarlar Derneği Başkanı ve bazı Mahalle Muhtarları katıldı.