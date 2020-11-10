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Fen İşleri harıl harıl çalışıyor

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız
Bu haber 2020-11-10 14:06:35 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

 Fen İşleri ekipleri bugünde Hastane Mahallesinde kilitli parke döşeme, Salihiye Mahallesinde yol genişletme, Çakıroğlu Mahallesinde dere yatağı temizleme, İlçe genelinde tehlikeli boyutlara ulaşmış olan ağaçların budanması ve Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunda peyzaj çalışması yapmaya başladı. 

Yetkililer, şansımıza havalarda iyi gidiyor ve bizde programlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz ve vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz açıklaması yaptı.

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