BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK VATAN SANA MİNNETTARDIR

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün

Bu haber 2020-11-10 01:01:23 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. Yılında tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde büyük bir özlem, gurur ve saygıyla anılacak.

İlçemizde Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Atatürk anıtı önünde tören düzenlenecek. Törene katılacak zevat saat 08.30 da tören alanındaki yerlerini almış olacak.

Saat 09.00 da Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan anıta çelenklerini koyarak saygı duruşunda bulunacaklar.

Büyük önder Atatürk’ün öldüğü saat olan saat 09.05 geçe sirenlerin çalması ile 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

Aynı saatte okullarda da anma törenleri düzenlenecek. Derslerde de Atatürk’ün hayatı, inkılapları anlatılacak, şiirler okunacak ve marşlar söylenecek.