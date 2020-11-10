YUVALAK MAHALLESİNDEN BABA OĞUL KAZA KURBANI

Aslen Akyazı Yuvalak mahallesinden olan ve İstanbul’da yaşayan baba Mustafa Kocabıyık

Bu haber 2020-11-10 06:40:33 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Aslen Akyazı Yuvalak mahallesinden olan ve İstanbul’da yaşayan baba Mustafa Kocabıyık (60) ve oğlu Birol Kocabıyık (37) motosikletle seyir halinde iken Beykoz Paşabahçe Mahallesinde bir İETT Otobüsü ile çarpıştılar.

Kazada ağır yaralanan baba ve oğlu Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan baba Mustafa Kocabıyık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan oğlu Birol Kocabıyık’ın ise tedavisi sürüyor.

Mustafa Kocabıyık’ın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesi Akyazı’da ve Yuvalak mahallesinde derin üzüntü yarattı. Mustafa Kocabıyık’ın cenazesi İstanbul’dan getirilerek baba ocağı olan Yuvalak Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.