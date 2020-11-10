GAZETECİLERDEN KIZILAY AKYAZI TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET

Yengün Gazetesi Akyazı temsilciis Salim Özyılmaz, Akyazı Net Haber Sitesi sahibi

Bu haber 2020-11-10 06:33:26 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

Yengün Gazetesi Akyazı temsilciis Salim Özyılmaz, Akyazı Net Haber Stesi sahibi ve TV 264 televizyonu Akyazı temslcisi Alaattin Onur ve Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesi sahibi Kenan Certel ile Akyazı Net Muhabr İbrahm Aydın Kızılay Akyazı temsilciliğine bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazeteciler, Kızılay temsilciliğinin başarılı çalışmalar yaptığını, bu çalışmaları dikkatli bir şekilde de takip ettiklerini söyleyerek ziyaretimiz Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nu başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etmek, yeni yapılan hizmet binalarının hayırlı olması dileklerini iletmek içindir dediler.

Akyazı Kızılay Akyazı temsilciliğinin hiç zaman geçirilmeden eskiden olduğu gibi Şube konumuna getirilmesi gerektiği hususu üzerinde de duran gazeteciler, Nüfusu 100 bine yaklaşan hatta Karapürçek İlçesi ile 100 binin üzerine çıkan Akyazı’da Kızılay’ın mutlak surette Şube olarak temsil ettirilmesi şarttır. Bu konuda biz gazetecilere bir görev düşerse seve seve yapmaya hazırız dediler ve kan verme bakımından ’da İlçeler arasında ilk sırada yer alan ve Kızılay’ın “bizim kalemiz” diye övündüğü Akyazı’nın şube olmayı çoktan hak ettiğini söylediler.

Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu da şu anda Akyazı’nın çok usta üç basın mensubunu ağırlıyorum. Bu ziyaretten son derece mutlu oldum dedi ve kendisini eden gazetecilere göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları kısaca anlattı ve çalışmalarına ilişkin verdikleri destek içinde yerel basına ve onların temsilcilerine etti.