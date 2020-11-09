Akyazı Ak Kadınlarda Yeni Başkan Nurten Birincoğlu

AK Parti Akyazı Kadın Kolları 6’ncı Olağan Kongresi Akyazı SGM’de gerçekleşti. Kongrede Nurten Birincioğlu yeni başkan oldu.
AK Parti Akyazı Kadın Kolları 6’ncı Olağan Kongresi Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçe kadın kolları başkanı Oya Asan aday olmazken Kongrede tek listeyle seçime giren Nurten Birincioğlu başkan seçilerek
Kongreye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever.Ak Parti kadın kolları il başkanı Zehra Hatipoğlu,Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem partililer ve misafirler katıldı.