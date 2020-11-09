Akyazı Ak Kadınlarda Yeni Başkan Nurten Birincoğlu

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AK Parti Akyazı Kadın Kolları 6’ncı Olağan Kongresi Akyazı
Bu haber 2020-11-09 04:19:04 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Akyazı Kadın Kolları 6’ncı Olağan Kongresi Akyazı SGM’de gerçekleşti. Kongrede Nurten Birincioğlu yeni başkan oldu.

AK Parti Akyazı Kadın Kolları 6’ncı Olağan Kongresi Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçe kadın kolları başkanı Oya Asan aday olmazken Kongrede tek listeyle seçime giren Nurten Birincioğlu başkan seçilerek 

Kongreye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever.Ak Parti kadın kolları il başkanı Zehra Hatipoğlu,Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan,  AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem partililer ve misafirler katıldı.
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