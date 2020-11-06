ATSO GENEL SEKRETERİ YALÇIN KARAÇAYIR VEFAT ETTİ

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Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Akyazı
Bu haber 2020-11-06 23:56:46 eklenmiş ve 254 kez görüntülenmiştir.

 

Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Akyazı Ticaret Odası genel sekreteri Yalçın Karaçayır dualarla toprağa verildi.

Akyazı Ticaret Odası genel sekreteri Yalçın Karaçayır uzun zamandır mücadele ettiği yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek Batakköy Mahallesindeki hanesinde hayatını kaybetti.

Yalçın Karaçayır’ın Cenazesi İkindi sonrası hanesinde  alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Batakköy aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Yalçın Karaçayır’a Allah’tan rahmet, Yakınları ve sevenlerine Başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

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