ATSO GENEL SEKRETERİ YALÇIN KARAÇAYIR VEFAT ETTİ

Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Akyazı

Bu haber 2020-11-06 23:56:46 eklenmiş ve 254 kez görüntülenmiştir.