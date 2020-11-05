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AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin koordinatörlüğünde Belediye Başkanlarının
Bu haber 2020-11-05 19:58:18 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin koordinatörlüğünde Belediye Başkanlarının aylık olağan istişare ve değerlendirme toplantısına Akyazı ev sahipliği yaptı.

Dokurcun Soykan Alabalık tesislerinde gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısına AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile İl Başkan yardımcısı Enver Tok ve Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de katıldı.

Düzenlediği toplantıda konuşan Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem Yüce 3 Kasım 2002 de Ülkemizde yepyeni bir dönem başladı. 18 yıldan beri Milletimize Efendi değil Hizmetkar olarak hizmet ediyoruz.Hamdolsun yüce Milletimizin desteği ve duaları ile yolumuza aynı heyecan ve kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah daha uzun yıllar bu hizmetlerimiz devam eder dedi ve birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekmeden edemedi.

Başkan Yüce, değerlendirme toplantısından sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Toplantımızın bu seferki adresi Akyazı oldu. Belediye başkanı arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunduk. Yararlı bir toplantı oldu” dedi.

Virüsle mücadele;

Toplantıda COVİD 19 ile ilgili olarak da görüşme yaptıklarını söyleyen Yüce, Maske-sosyal mesafe ve temizlik hususlarında Sakaryalı hemşerilerimden hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyor ve istiyorum diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şunu çok iyi biliyoruz ki, virüsle mücadelede başarı kurallara uyum s ağlamaktan geçer diye konuştu.

Yolculuğumuz aynı heyecan ve kararlılıkla sürüyor;

18 yıldan beri hizmetlerine aynı heyecan ve kararlılıkla dev am ettiklerini bir kez daha yineleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapılan başarılı çalışmalarda büyük katkısı olan İlçe Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum diyerek açıklamasını tamamladı.

 
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