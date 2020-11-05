Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AYTAÇ KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

AYTAÇ KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

BELEDİYE ÇALIŞIYOR

BELEDİYE ÇALIŞIYOR

İLÇE TARIMDAN EMSEY JEOTERMAL SERYA’YA ZİYARET 5

İLÇE TARIMDAN EMSEY JEOTERMAL SERYA’YA ZİYARET 5

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLARINI AĞIRLADI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Hafta nedeniyle Kızılay’a ziyaretler sürüyor

Hafta nedeniyle Kızılay’a ziyaretler sürüyor

Akyazı Protokolü KİVİ HASADI Yaptı

Akyazı Protokolü KİVİ HASADI Yaptı

Hafta nedeniyle Kızılay’a ziyaretler sürüyor

Akyazı’da birçok kurum ve kuruluş yetkilileri 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan
Bu haber 2020-11-05 19:55:52 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da birçok kurum ve kuruluş yetkilileri 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan hafta nedeniyle Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret ederek bu önemli günlerini kutladılar ve başarı dileklerini de iletmeyi ihmal etmediler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu halde Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi ve Meclis başkan yardımcısı Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret ederek hem Kızılay haftasını kutladı hem de çalışmaları ile ilgili olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil ve Yönetimi de Kızılay Akyazı temsilciliğini ziyaret edenler arasında yerlerini aldı. YRP İlçe başkanı Kuşdil, Kızılay Akyazı temsilciliğinin üstlendiği görevini çok iyi yaptığını görüyoruz ve bu durumdan da son derece mutlu oluyoruz dedi ve ziyaretlerinin hem başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etmek, hem de haftalarını kutlamak için olduğunu söyledi.

Kızılay haftası nedeniyle Akyazı Merkez Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt ile Kuzuluk Topçu sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz ve Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’da Kızılay Akyaz ı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nu makamında ziyaret ederek haftalarını kutladılar ve başarılarının artarak sürmesi dileklerini ilettiler ve de her konuda Kızılay’a destek vermeye hazır olduklarını bildirdiler.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’da hafta nedeniyle yapılan ziyaretlerden son derece mutluluk duyduklarını ifade etti ve ziyaret edenlere şahsı ve teşkilatı adına teşekkür etti. 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
20:05 - BELEDİYE ÇALIŞIYOR
Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin İlçe genelinde birkaç koldan başl...
20:02 - İLÇE TARIMDAN EMSEY JEOTERMAL SERYA’YA ZİYARET 5
Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan üstlendiği görevi ile ilgili olarak son günlerde...
19:58 - Hafta nedeniyle Kızılay’a ziyaretler sürüyor
Akyazı’da birçok kurum ve kuruluş yetkilileri 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmak...
19:55 - Akyazı Protokolü KİVİ HASADI Yaptı
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ziraat Odası Başkanı...
00:41 - KIŞ GELİYORUM DEDİ
Havaların aniden soğumasıyla birlikte kışlık elbiseler ...
00:38 - REKORTMEN MUHTAR PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ
AK Parti Akyazı ilçe kongresi çıkışı İl başkanı Yunus Tever ile tartışan Cumhurbaşkanlığı ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ