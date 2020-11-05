Hafta nedeniyle Kızılay’a ziyaretler sürüyor

Akyazı’da birçok kurum ve kuruluş yetkilileri 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan

Bu haber 2020-11-05 19:55:52 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da birçok kurum ve kuruluş yetkilileri 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmakta olan hafta nedeniyle Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret ederek bu önemli günlerini kutladılar ve başarı dileklerini de iletmeyi ihmal etmediler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu halde Kızılay Akyazı temsilcisi ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi ve Meclis başkan yardımcısı Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret ederek hem Kızılay haftasını kutladı hem de çalışmaları ile ilgili olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil ve Yönetimi de Kızılay Akyazı temsilciliğini ziyaret edenler arasında yerlerini aldı. YRP İlçe başkanı Kuşdil, Kızılay Akyazı temsilciliğinin üstlendiği görevini çok iyi yaptığını görüyoruz ve bu durumdan da son derece mutlu oluyoruz dedi ve ziyaretlerinin hem başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etmek, hem de haftalarını kutlamak için olduğunu söyledi.

Kızılay haftası nedeniyle Akyazı Merkez Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt ile Kuzuluk Topçu sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz ve Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’da Kızılay Akyaz ı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nu makamında ziyaret ederek haftalarını kutladılar ve başarılarının artarak sürmesi dileklerini ilettiler ve de her konuda Kızılay’a destek vermeye hazır olduklarını bildirdiler.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’da hafta nedeniyle yapılan ziyaretlerden son derece mutluluk duyduklarını ifade etti ve ziyaret edenlere şahsı ve teşkilatı adına teşekkür etti.