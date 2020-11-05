S.A.B.A.H DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNDÜ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme. Afete hazırlama ve Arama Kurtarma

Bu haber 2020-11-05 01:37:49 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme. Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği İzmir’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gittiği deprem bölgesinden Akyazı’ya döndü.

S.A.B.A.H. ekibi depremin olduğu ilk gün 2 araç ve 5 kişiden oluşan ekiple İzmir’e gitmiş arama kurtarma çalışmalarına katılarak başarı ile görevini tamamlayarak Akyazı’ya döndü.

Konu ile ilgili bilgi veren S.A.B.A.H. Derneği başkanı İlhan Durgut şunları söyledi.

“30.11.2020 tarihinde meydana gelen Seferihisar merkezli 6.6 Mw büyüklüğünde meydana gelen İzmir Depreminde, çalıştığımız 8 katlı Emrah Apartmanı’ nın enkazında diğer ekiplerle birlikte Hasene ERGÜDER, Rabia UZUN, Hayati UZUN, İpek ŞİRİN in cansız bedenlerine ve İdil ŞİRİN, Bora UZUN kişilerinede canlı olarak ulaşmıştır. 02.11.2020 sabah saat 06:50 de enkazdaki son kişiyide ulaşınca ekip üyelerimiz dönüş İçin İzmir AFAD koordinasyon merkezi ile iletişime geçerek gerekli evrakları düzenleyip kuruma dönmek üzere yola çıkmıştır. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’ tan rahmet yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun İzmir.”