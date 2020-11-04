AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT ETTİ

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından İş adamı, emekli öğretmen Zeki Aytaç

Bu haber 2020-11-04 14:48:33 eklenmiş ve 283 kez görüntülenmiştir.