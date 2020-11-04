Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
GECE BEKÇİLERİ YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

GECE BEKÇİLERİ YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

S.A.B.A.H DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNDÜ

S.A.B.A.H DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNDÜ

ATSOYA AKYAZILI KOREOGRAFDAN ZİYARET

ATSOYA AKYAZILI KOREOGRAFDAN ZİYARET

KORONAVİRÜS KURBANI ARİF HİKMET DÜZCAN TOPRAĞA VERİLDİ

KORONAVİRÜS KURBANI ARİF HİKMET DÜZCAN TOPRAĞA VERİLDİ

AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT ETTİ

AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT ETTİ

KİM KORKAR KORONADAN

KİM KORKAR KORONADAN

AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT ETTİ

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından İş adamı, emekli öğretmen Zeki Aytaç
Bu haber 2020-11-04 14:48:33 eklenmiş ve 283 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından İş adamı, emekli öğretmen Zeki Aytaç geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

İlçemiz eski esnaflarından merhum Dursun YILMAZ’IN damadı, İnönü Mahallesi eski muhtarlarından Raşit AYTAÇ’IN yeğeni, Doktor Ertekin AYTAÇ' IN amcası, Ömer Türkyılmaz ve öğretmen Raci Şener’in dayısı, Emekli Öğretmen Mehmet Aytaç’ın kardeşi,  ilçemiz esnaflarından Evren ve Aybars Aytaç’ın Babaları emekli öğretmen Zeki Aytaç geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti 

Merhum Zeki Aytaç'ın cenazesi, bugün saat 11.00'de Burcu sitesindeki ikametgahında kılınan cenaze namazı sonrası kaldırılarak merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

 

Merhum Zeki Aytaç’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye için oğlu Evren Aytaç: 05326090775

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
15:16 - KORONAVİRÜS KURBANI ARİF HİKMET DÜZCAN TOPRAĞA VERİLDİ
Yakalandığı Koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden...
14:59 - AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT E
Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından İş adamı, emekli öğretmen Zeki Aytaç...
17:49 - AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT E
Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından emekli öğretmen Zeki Aytaç vefat etti....
00:26 - DR. HASAN TEPEÇINAR HAYATINI KAYBETTİ
Akyazı'nın sevilen isimlerinden Dr. Hasan Tepeçınar vefat etti...
17:59 - FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Akyazı’nın köklü ailelerinden Fazloğlu ailesi bir büyüğünü...
13:11 - FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Akyazı’nın köklü ailelerinden Fazloğlu ailesi bi büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ