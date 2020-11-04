AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT ETTİ

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından İş adamı, emekli öğretmen Zeki Aytaç geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.
İlçemiz eski esnaflarından merhum Dursun YILMAZ’IN damadı, İnönü Mahallesi eski muhtarlarından Raşit AYTAÇ’IN yeğeni, Doktor Ertekin AYTAÇ' IN amcası, Ömer Türkyılmaz ve öğretmen Raci Şener’in dayısı, Emekli Öğretmen Mehmet Aytaç’ın kardeşi, ilçemiz esnaflarından Evren ve Aybars Aytaç’ın Babaları emekli öğretmen Zeki Aytaç geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti
Merhum Zeki Aytaç'ın cenazesi, bugün saat 11.00'de Burcu sitesindeki ikametgahında kılınan cenaze namazı sonrası kaldırılarak merkez aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Zeki Aytaç’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye için oğlu Evren Aytaç: 05326090775