KİM KORKAR KORONADAN

Gerek Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüsler,

Bu haber 2020-11-04 00:48:03 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Gerek Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüsler, gerekse çeşitli yerlerden İlçe merkezine gelen yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında yolcuların üst üste taşındıkları, oturan yolcu s ayısından ayakta duran yolcu sayısının fazlalığı önlenemeyen bir facia konumunda.

Haberle ilgili görüntü Akyazı Karapürçek hattında çalışan ve sabah saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülere bakıldığında bir minibüsün tıka basa dolu olduğu ve ayaktaki yolcuların oturanlardan daha fazla olduğu görülüyor. Görüntüyü sosyal medyada paylaşan vatandaş altına da “korona mı o da ne ki” yazarak paylaşmış.

Her gün artış gösteren salgın hastalığı hiçe sayarak kayda alınan bu görüntüler bir taraftan aklı başında olan insanları ürpertirken, diğer taraftan da kim korkar koronadandedirtme noktasına gelmiş durumda.

Bu görüntüler hiç mi hiç yakışmıyor. Hele hele canlarını bile hiçe sayarak bu salgınla mücadele etmekte olan sağlıkçılara da hem ayıp hem de yazık oluyor. O nedenle yetkililerin bu konuda daha ağır yaptırımlar uygulaması kaçınılmaz oluyor ve aklı başında Akyazılılar tarafından da bekleniyor.