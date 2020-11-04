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AKYAZILI SANAYİ ESNAFI AYASOFYAYI GEZDİ

Akyazı Küçük Sanayi sitesi esnafları Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Kollama
Bu haber 2020-11-04 00:41:35 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Küçük Sanayi sitesi esnafları Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Kollama ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı tarafından yapılan organizasyonla başta Ayasofya olmak üzere cami ziyaretlerinde bulundular.

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Kollama ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı ve Yönetim Kurulu üyeleri, katılım sağlayan sanayi esnafı ile birlikte Ayasofya, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Ortaköy ve Çamlıca Camilerini ve İstanbul’un bazı tarihi mekanlarını ziyaret ettiler.

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Kollama ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı, zor günler geçiren esnaflarımızın moral ve motivasyonunu saplamak için bu geziyi düzenledik. Gezide Pandemi kurallarına özen göstererek uyduğumuz bu gezi hepimize moral oldu dedi.

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