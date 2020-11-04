REKORTMEN MUHTAR PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Akyazı ilçe kongresi çıkışı İl başkanı Yunus Tever ile tartışan Cumhurbaşkanlığı sistemine %100

Bu haber 2020-11-04 00:34:13 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı ilçe kongresi çıkışı İl başkanı Yunus Tever ile tartışan Cumhurbaşkanlığı sistemine %100 Evet oyu vererek Türkiye rekor kıran Güzlek Mahallesinin Muhtarı Abdüsselim Akyazıcı AK Partiden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Ak Parti Akyazı ilçe kongresi çıkışında il başkanı Tever’e“ Bize tepeden bakıyorsunuz Muhtarlarla neden toplanıp dertlerini dinlemiyorsunuz “diyerek tepki gösteren Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahalle Muhtarı Abdüsselim Akyazıcı bu gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında çalışma arkadaşlarımla birlikte AK Partide istifa ettik dedi.

Akyazı Güzlek Mahalle Muhtarı Abdüsselim Akyazı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi ‘’BU SAATEN SONRA ŞİMDİLİK BEN VE EKİP ARKADAŞLARIMIN HİÇBİR SİYASİ PARTİ ÜYELİMİZ YOKTUR.SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR FAKAT ANLAYANA...CUMHUR BAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYİP ERDOĞAN'IN HER ZAMAN DESTEKCİSİYİZ,FAKAT HALKA TEPEDEN BAKAN VEKİL VE YÖNETİCİLERİN DEĞIL. Nokta’’ paylaşımında bulundu.