Akyazı Belediye Meclisi toplandı

Akyazı Belediye Meclisi Kasım ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye EK Hizmet binasında

Bu haber 2020-11-04 00:27:39 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Kasım ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye EK Hizmet binasında gerçekleşen toplantıda ikisi ilave olmak üzere 5 gündem maddesi görüşüldü ve toplantı Belediye ve Meclis Başkanı Bilal Soykan tarafından yönetildi.

Gündemin 1. Maddesine göre; 06.10.2020 tarihinde yapılan Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen ve yapılan itirazlara ilişkin bu madde komisyondan geldiği şekli ile oylandı. Komisyondan gelen rapora MHP grubu hayır derken, komisyon raporu AK Partili Meclis üyelerinin oyları ile (oy çokluğu) kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesine göre; Yine Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarihinde yaptığı toplantıda İmar komisyonuna havale edilen ve bir parsel üzerinde bulunan 10 metrelik imar yolunun 7 metreye düşürülmesine ilişkin talep komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesine göre; Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Sakarya Büyükşehir belediye Meclisi tarafından kısmen onaylanan Topağaç Mahallesi 1/1000 ölçekli imar plan revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili olarak İmar komisyonu tarafından itirazların reddine ilişkin bu madde oybirliğiyle kabul edildi.

İlave gündem 1’e göre; Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan işsizlik sigortası primleri hariç prim borçları, idari para cezaları ve bunların gecikme cezası, gecikme zammı, masraf ve diğer ferileri ile ilgili olarak SGK Başkanlığınca yapılan Belediyeye ait 46 adet taşınmazın bedelleri karşılığında mahsuplaşma yapılması konusunda Encümen ve Başkan’a istenen yetki oybirliğiyle verildi.

İlave gündem 2’ye göre; Eski Akyazı Atatürk stadı alanında yapılması planlanan kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve Gençlik Merkezinin yapılacağı ve Spor tesis alanı olarak ayrılan yer için inşaat alanı olarak ayrılan yüzde 15 yapılaşmanın yüzde 60’a çıkarılması teklifi görüşülmek ve rapora dönüştürülmek üzere İmar komisyonuna havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan Meclise bilgi verdi

Toplantı başlamadan önce Belediye Başkanı Bilal Soykan gündem dışı söz alarak Meclis üyelerine yapılan ve sürmekte olan çalışmaları ile ilgili olarak geniş bir şekilde bilgi verdi.

Başkan Soykan, 19 aylık çalışma zamanı içinde 2 adedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olmak üzere 6 adet çöp kamyonunun belediyeye kazandırıldığını, yıllardan beri bir türlü gerçekleştirilemeyen Fakültenin Akyazı’ya kazandırılmasında Belediyenin çok önemli katkıları olduğunu, Sokak hayvanları için geçici barınak yapıldığını, yine aynı dönem içinde Akyazı Belediyesi olarak çeşitli Mahallelere 6.500.000.00 TL. tutarlı 19,5 KM. yola 28 bin ton asfalt serimi yapıldığını, buna ilave olarak da Sakarya Büyükşehir Belediyesinin de yine aynı dönem içerisinde 16.111.340.00 KL. tutarlı 5l KM. yola 70 bin ton asfalt serimi yapıldığını söyledi.

Beton kaldırım çalışmaları, yeni park ve bakım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini de anlatan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Otogar’ın D-140 Karayolu kenarında bulunan AK Çarşı yakınlarında yapılacağını, yine uzun yıllardan beri mevcut olmayan Orta Garaj diye tabir edilen Terminalinde Fatih Mahallesinde Küçük sanayi Sitesi yakınlarında yapılacağını ve ihalesinin de 9 Kasım günü Fen İşleri Müdürlüğü binasında olacağını söyledi.

İlçe merkezinde fazla bir çalışma yapamadıklarını da söyleyen Başkan Soykan, sebebinin ise asbest boruların değiştirilmesi ve arıtma tesisi kapasitesinin SASKİ tarafından arttırılmasını bekliyoruz diye açıkladı.

Hiç görünmemesine rağmen yeni imar planlarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü ve Belediyenin kasasından bu işle ilgili olarak 2 milyon lira harcama yaptıklarını söyleyen Başkan Bilal Soykan, Vakıf köprüsü ile ilgili olarak da Karayolları Bölge Müdürlüğü ile hem şifahi hem de yazılı olarak müracaatı yaptıklarını, kısa sürede yüksekliğin düşürüleceğine dair kendisine söz verildiğini açıklamasına ekledi.

Başkan Soykan, koronavirüsbulaşım riskinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, Akyazılıları kurallara uymaya davet etti. Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşmasını İzmir’de yaşan depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sonlandırdı.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Ankara’da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve daha sonra taburcu edilen ve Akyazı’da evinde istirahata çekilen Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup sözcüsü Abdurrahim Atmaca’da meclis toplantısına katıldı ve gündem dışı söz alarak rahatsızlığı boyunca kendisiyle ilgilenen, telefonla ve sosyal medya he sapları ile geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara v e rahatsızlığını haberleştiren yerel basına teşekkür etti.

Yapılan Belediye Meclis toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’de katıldı. Meclyis üyesi olmayan Başkan yardımcıları Ali Özer ile daire müdürleri de toplantıyı pür dikkat izledi. Düzenlenen Meclis toplantısı nasıl başladı nasıl bitti temalı bir gösterim ile son buldu.