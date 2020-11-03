AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT ETTİ

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından emekli öğretmen Zeki Aytaç vefat etti.
İlçemiz eski esnaflarından merhum Dursun YILMAZ’IN damadı, İnönü Mahallesi eski muhtarlarından Raşit AYTAÇ’IN yeğeni, Doktor Ertekin AYTAÇ' IN amcası,
ilçemiz esnaflarından Evran ve Aybars Aytaç’ın Babaları emekli öğretmen ZEKİ AYTAÇ vefat etti 74 yaşında vefat eden Merhum Zeki Aytaç'ın cenazesi, yarın saat 11.00'de Burcu sitesinden kaldırılarak merkez aile mezarlığında toprağa verilecek.
Taziye için oğlu Evren Aytaç: 05326090775