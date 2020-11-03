AKYAZI ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ AYTAÇ VEFAT ETTİ

Akyazı Ömercikler Mahallesi halkından emekli öğretmen Zeki Aytaç vefat etti.

Bu haber 2020-11-03 17:46:39 eklenmiş ve 244 kez görüntülenmiştir.