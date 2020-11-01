Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Ünlü Modacıdan Kütüphaneye kitap bağışı

Ünlü Modacıdan Kütüphaneye kitap bağışı

Korkunç Kaza… Kafa Kafaya çarpıştılar 1 Ağır yaralı

Korkunç Kaza… Kafa Kafaya çarpıştılar 1 Ağır yaralı

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM KERMESİ

ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM KERMESİ

KIZILAY HAFTASINDA KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

KIZILAY HAFTASINDA KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA

GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA

Ünlü Modacıdan Kütüphaneye kitap bağışı

Akyazılı ünlü Modacı ve Koreograf Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim
Bu haber 2020-11-01 12:37:16 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı ünlü Modacı ve Koreograf Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya ile birlikte Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir Halk Kütüphanesine kitap bağısında bulundular.

Moda Dünyasının ünlü ismi Akyazılı Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya ile birlikte Akyazı İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

ünlü modacı Uğurkan Erez’in veliaht olarak ilan ettiği Modacı ve  KoreografFatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya’ın Akyazı ziyaretine ilçe kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman eşlik ettiler.

Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya Akyazı ilçe Kütüphanesine çok sayıda kitap bağışladı.

Modacı Fatih Ömercikoğlu fırsat buldukça memleketim olan Akyazı’ya gelirim İlçemdeki kütüphane çok modern ben böyle bir Kütüphane beklemiyordum emeği geçenlere bu gün burada bizleri ağırlayan başkan ilçe kaymakamımız Yakup Güney Bey Kütüphane müdürü Halil Akkuş ve Oya Asan kardeşime teşekkür ederim dedi.

Kütüphane müdürü Halil Akkuş ve Kütüphane sorumlusu Oya Asan Fatih Ömercikoğlu ve Erdal Karakaya’ya Kitap bağışı ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Fatih Ömercikoğlu ve Erdal Karakaya beye yaptıkları Kitap bağışından dolayı teşekkür etti.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
12:39 - Ünlü Modacıdan Kütüphaneye kitap bağışı
Akyazılı ünlü Modacı ve Koreograf Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim ...
01:12 - KIZILAY HAFTASINDA KAN BAĞIŞI KUYRUĞU
Sakarya’nın Kan bankası olarak bilinen Akyazı ilçesinde ...
01:09 - GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA
Genlik ve Spor bakanlığı ile Akyazı belediyesi arasında imzalanan Genlik merkezi,...
00:00 - AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU
Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. Yılı tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi...
13:49 - AKYAZI MEVLİT KANDİLİ
İslam alemindeMevlit Kandili ya da Veladet Kandili olarak kutlanan ...
16:17 - Mevlid Kandiliniz kutlu olsun
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili,İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ