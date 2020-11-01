Ünlü Modacıdan Kütüphaneye kitap bağışı

Akyazılı ünlü Modacı ve Koreograf Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim

Bu haber 2020-11-01 12:37:16 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı ünlü Modacı ve Koreograf Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya ile birlikte Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir Halk Kütüphanesine kitap bağısında bulundular.

Moda Dünyasının ünlü ismi Akyazılı Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya ile birlikte Akyazı İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

ünlü modacı Uğurkan Erez’in veliaht olarak ilan ettiği Modacı ve KoreografFatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya’ın Akyazı ziyaretine ilçe kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman eşlik ettiler.

Fatih Ömercikoğlu beraberinde Doğan Akademi eğitim yayınları direktörü Erdal Karakaya Akyazı ilçe Kütüphanesine çok sayıda kitap bağışladı.

Modacı Fatih Ömercikoğlu fırsat buldukça memleketim olan Akyazı’ya gelirim İlçemdeki kütüphane çok modern ben böyle bir Kütüphane beklemiyordum emeği geçenlere bu gün burada bizleri ağırlayan başkan ilçe kaymakamımız Yakup Güney Bey Kütüphane müdürü Halil Akkuş ve Oya Asan kardeşime teşekkür ederim dedi.

Kütüphane müdürü Halil Akkuş ve Kütüphane sorumlusu Oya Asan Fatih Ömercikoğlu ve Erdal Karakaya’ya Kitap bağışı ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Fatih Ömercikoğlu ve Erdal Karakaya beye yaptıkları Kitap bağışından dolayı teşekkür etti.