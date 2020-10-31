Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM KERMESİ

ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM KERMESİ

KIZILAY HAFTASINDA KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

KIZILAY HAFTASINDA KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA

GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA

DR. HASAN TEPEÇINAR HAYATINI KAYBETTİ

DR. HASAN TEPEÇINAR HAYATINI KAYBETTİ

AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği
Bu haber 2020-10-31 13:08:03 eklenmiş ve 151 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği İzmir’de meydana gelen can ve mal kaybına neden olan  6.9 şiddetindeki depremde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere İzmir’e gitti.

 Depremin duyulması üzerine hazırlıklarını tamamlayarak saat 17 sıralarında yola çıkan Dernek Başkanı İlhan Durgut başkanlığında Burakcan Alemdar, Nedim Ergün Kırımlı, Adem Yavuz, Murat Okumuş’tan oluşan a araç 5 personeden oluşan S.A.B.A.H. ekibi gece saat 24 sıralarında İzmir Bayraklı’ya ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

 S.A.B.A.H. ekibi İzmir’e ulaşır ulaşmaz durum tespiti yaptı.  Başkan İlhan Durgut ilk gözlemi Hakkında şu bilgiyi geçti.” Burada durum depremin büyüklüğü ile karşılaştırdığımızda çok kötü değil. Ancak bizim çalıştığımız 8 katlı bina tamamen tamamen çökmüş.  Şu anda 20-25 kişi içeride olduğunu tahmin ediyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

 S.A.B.A.H. Ekibinin katıldığı enkazdan haberin yayınlandığı saate kadar 2 kişinin cesedi çıkarılmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
13:16 - S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma De...
18:38 - AKYAZI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULMUŞTUR
İlçemiz Fiziki özellikleriyle, genel itibariyle motorsiklet tipi araçların yoğunlukla kull...
01:01 - Başkan yardımcıları SEDAŞ’I ziyaret ettiler
Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer. SEDAŞ Akyazı Şubesine...
13:00 - Yangın söndürülürken şoka girdi
Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare semtinde samanlıkta başlayan ...
23:39 - KAYIPTI BULUNDU
Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ve üç gündür kayıp olan...
07:08 - ENİŞTE KAYINÇO KAVGASI KANLI BİTTİ
Karantinada olan enişte kayınbiraderini bıçakladı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ