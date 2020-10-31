S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği

Bu haber 2020-10-31 13:08:03 eklenmiş ve 151 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği İzmir’de meydana gelen can ve mal kaybına neden olan 6.9 şiddetindeki depremde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere İzmir’e gitti.

Depremin duyulması üzerine hazırlıklarını tamamlayarak saat 17 sıralarında yola çıkan Dernek Başkanı İlhan Durgut başkanlığında Burakcan Alemdar, Nedim Ergün Kırımlı, Adem Yavuz, Murat Okumuş’tan oluşan a araç 5 personeden oluşan S.A.B.A.H. ekibi gece saat 24 sıralarında İzmir Bayraklı’ya ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

S.A.B.A.H. ekibi İzmir’e ulaşır ulaşmaz durum tespiti yaptı. Başkan İlhan Durgut ilk gözlemi Hakkında şu bilgiyi geçti.” Burada durum depremin büyüklüğü ile karşılaştırdığımızda çok kötü değil. Ancak bizim çalıştığımız 8 katlı bina tamamen tamamen çökmüş. Şu anda 20-25 kişi içeride olduğunu tahmin ediyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

S.A.B.A.H. Ekibinin katıldığı enkazdan haberin yayınlandığı saate kadar 2 kişinin cesedi çıkarılmıştı.