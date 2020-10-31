GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA

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Genlik ve Spor bakanlığı ile Akyazı belediyesi arasında imzalanan Genlik merkezi,
Bu haber 2020-10-31 01:07:41 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Genlik ve Spor bakanlığı ile Akyazı belediyesi arasında imzalanan Genlik merkezi, Yüzme havuzu ve Kapalı spor salonu projesi için bu gün zemin etüdü çalışmaları başladı.

Yıllardır çok konuşulan her seçimde adayların seçim beyannamesinde yer alan fakat seçim sonrası unutulan Gençlik merkezi. Yarı olimpik yüzme havuzu ve Bin kişilik kapalı spor salonu için ilk kazma bu gün vuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto genel müdürlüğü ve Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol sonrası Hastane Mahallesi eski stadın olduğu alanda zemin etüdü için sondaj çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor bakanlığı Spor Toto teşkilatı ile yapılan protokol gereği Gençlik merkezi. Yarı olimpik yüzme havuzu ve Bin kişilik kapalı spor salonu için Proje ve İhaleye Akyazı belediyesi gerçekleştirecek.

 

 

 

 
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