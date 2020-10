AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. Yılı tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. Yılı tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısı kısıtlama yapılan tören ve kutlamalara Kaymakamlığın hazırladığı program çerçevesinde uygulandı.

Atatürk Anıtı önünde dün yapılan çelenk töreninin ardından bugün de Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda Kaymakam Yakup Güneyin kutlamaları kabulü ile devam edildi.

Sosyal Gelişim Merkezi salonundaki tören Kaymakam Yakup Güney’in kutlamaları kabul etmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Yakup Güney tarafından yapıldı. Kaymakam Güney konuşmasında şu görüşlere yer verdi.

“ Cumhuriyet Modern Türkiye’nin mayasını oluşturmuştur.TÜRK insanının ufkunu genişletmiş,ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız büyük bit dinamizm kazanmıştır. Devletin imkanlarını sosyal hukuk devleti ilkesi içerisinde tüm vatandaşlarına paylaştırıp onlara eşit bireyler olarak temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet bu yönüyle Devlet Millet bütünleşmesinin de hakiki kaynağını oluşturmuştur. Cumhuriyet rejiminin bütün vatandaşları kanun önün de eşit sayması,onlar arasında hiçbir ayrıcalık tanımaması, Devlet yönetimine eşit olarak katılımının sağlaması, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alması milli birlik ve beraberlik açısından da birleştirici, pekiştirici olmuş, Milli sınırlarımız içinde hiçbir ayrıcalık yapmaksızın bütün vatandaşlarımızın paylaştığı, yararlandığı bu nedenle korumak ve yaşatmakta kararlı olduğu idare haline gelmiştir.

Değerli hazirun ülkemiz üzerinde bulunduğu coğrafya itibarı ile politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış oyun içinde oyun oynanmıştır. Lakin tarihin her döneminde şer odaklarının kirli oyununu boşa çıkaran feraset ve cesaret sahibi bu aziz millet birlik ve beraberlik ruhu içinde her türlü hain girişimi bertaraf etmeye devam edecektir. Biz bir oldukça ne Fetocu teröristler, ne PKKlı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir. Çünkü bir gücümüzü inancımızdan, kardeşliğimizden ve birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Mehmet Akif ne güzel ifade ediyor. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bizim Kalbimiz, yüreğimiz ezelden beri milletçe hep birlikte atıyor. Bu bilinçle hep birlikte Cumhuriyetimizi, devletimizi yüceltme çabası içinde olacağız. Farklı dil, inanç ve kültür zenginliğimizle tek yürek olarak Türkiye Cumhuriyetini emin ve güçlü adımlarla daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Bizlere düşen en önemli görev Türkiye Cumhuriyetinin ilkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı yegane amaç olarak kabul ederek çalışmak ve gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Her yerde ve her ferdimizle birlikte Devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya her zamankinden daha fazla azimliyiz ve kararlıyız.” Dedi.

Kaymakam Yakup Güney konuşmasını Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimiz ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum diyerek tamamladı.

Cumhuriyetimizin kutlama törenlerine Kaymakam Yakup Güney’in yanı sıra Belediye Başkanı Bilal Soykan, Siyasi Partilerimizin başkan ve yöneticileri, Askeri erkan, Emniyet teşkilatı, Oda başkan ve yöneticileri ile gaziler katıldı.