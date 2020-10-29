AKYAZI MEVLİT KANDİLİ

İslam alemindeMevlit Kandili ya da Veladet Kandili olarak kutlanan

Bu haber 2020-10-29 13:46:08 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

İslam alemindeMevlit Kandili ya da Veladet Kandili olarak kutlanan Peygamber efendimizin doğum günü Akyazı’da yoğun korona tedbirleri altında çeşitli camilerimizde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mevlit Kandili ya da Veladet Kandili,İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi bu gece İslam aleminde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Akyazı’da başta Gazi Süleyman Paşa,Cevat Ayhan Camileri olmak üzere tüm camilerde kandil programı vardı.

Geceyi fırsat bilen Genç yaşlı Çocuk seccadelerini alarak Camilere koştular. Okunan Kuran Tilaveti ve edilen dualara eşlik ederek gecenin hürmetine af istediler