1000 OKUL PROJESİNDE AKYAZI’DAN 2 OKUL VAR

Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" başladı.

Bu haber 2020-10-28 21:02:50 eklenmiş ve 103 kez görüntülenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" başladı. Projeye Sakarya’dan 15 okul seçildi. Bu okullardan 2 si Akyazı'dan. Akyazı Ahi Evran MTAL, Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş; Projelerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Güvendi, Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Güldemir ve İnşaatlardan Sorumlu Şube Müdürü Fatih Arduç’un katılımıyla projenin uygulama çalışmaları hakkında planlama toplantısı düzenledi.

Projeden ilimizde 15 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yararlanacağını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bir yıl sürecek yeni proje ile okullarımıza Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında temel becerilerden okulların bakım ve onarımına, kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanacağını ifade etti.

Projede Neler Yapılacak?

Durmuş, “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında 618 bin öğrencinin eğitim aldığı 81 ilimizde belirlenen 1000 okulun tamamına zaman içerisinde kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından okullara destek paketleri hazırlanacak.” dedi.

Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verileceğini, isteyenlere yüzme öğretileceğini de vurgulayan Durmuş, “Öğrencilerimiz için müze ve ören yerleri ziyaretleri planlanacak. Okullarımızda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve endüstri; bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlanacak. Yapılacak projeler ve yatırımlar ile meslek liselerimizin ülkemizde daha iyi yerlere gelmesi sağlanacak.” dedi.

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne Sakarya’dan Seçilen Okullar: