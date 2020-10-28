CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENLE BAŞLADI

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Cumhuriyetin 97. Yılı tüm yurtta, yurt dışı teşkilatlarımızda ve Akyazı’da
Bu haber 2020-10-28 15:52:15 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhuriyetin 97. Yılı tüm yurtta, yurt dışı teşkilatlarımızda ve Akyazı’da törenlerle kutlanmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısı ile sınırlı sayıda davetlinin katıldığı ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

CHP İlçe teşkilatı ve Atatürkçü düşünce derneği üyelerinin törene katılanlara bayrak dağıttığı ve kalabalık bir şekilde katıldığı tören Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykanın anıta çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Cumhuriyet Bayramı törenleri 29 Ekim Çarşamba günü Kaymakam Yakup Güney’in Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda saat 10 da tebrikleri kabul etmesi ile sona erecek.

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