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45 YIL SONRA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Dile kolay aradan geçen 45 yıl sonra Bizim Akyazı İnternet haber sitesi sahibi ve köşe yazarımız
Bu haber 2020-10-28 00:28:56 eklenmiş ve 190 kez görüntülenmiştir.

 

Dile kolay aradan geçen 45 yıl sonra Bizim Akyazı İnternet haber sitesi sahibi ve köşe yazarımız emekli öğretmen Kenan Certel, Almanya’da yıllardan beri başarıdan başarıya koşan Akyazı’nın gururu olan öğrencisi İlyas Kulaksız ile bir araya geldi.

Kısa adı ATDD olan Avrupa Türk Dostluğu Derneği Genel Başkanlığı görevini başarı ile yürüten aynı zamanda da başarılı bir iş adamı olan İlyas Kulaksız işlerini takip etmek üzere Türkiye’ye geldi ve Akyazı’ya da uğradı.

Ailesi ve yakın dostlarıyla görüşen Genel Başkan Kulaksız bu arada İlkokul öğretmeni olan Köşe yazarımız ve editörümüz Kenan Certel’le de buluşarak yılların özlemini giderme fırsatı da buldu.

Yemekte bir araya gelen öğretmen ve öğrencisi birbirlerine aradan geçen 45 yılın kısa bir özetini çıkardılar.

Öğrencisi İlyas Kulaksız’ın başarılarını yakından takip ettiğini söyleyen öğretmeni Certel gerek ben ve gerekse Akyazı seninle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin tanıtımını en güzel bir şekilde yapmaktasın.Türkiye ile Almanya arasında bir köprü görevi yapmaktasın.dedi ve Genel Başkan Kulaksız’a çalışmalarında başarı diledi.

Genel Başkan  Kulaksız da  Bugün çok degerli bir süpriz yaşadım,Ve mutlu oldum ilk okul öğretmenim gazeteci değerli hocamla güzel verimli bir sohpet etme fırsatı bulduk.

Benimle gurur duyarak takip ettiğini ilk ağızdan duymak beni ayrıca mutlu etti Iyi ki varsınız değerli öğretmenim.Rabbim hayırlı uzun ömürler versin diyerek 45 yıl öncesine gittik ve o günlerimizden aklımızda kalan anılarımızı tekrar hatırladık dedi.

Öğretmen öğrenci buluşmasında Genel Başkan Kulaksız’ın ağabeyi Akyazı  Gelecek partisi seçim hukuk işleri Başkanı Yaşar kulaksız da hazır bulundu.
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