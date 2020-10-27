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OKULLARDA “TEMASSIZ OYUNLAR DÖNEMİ”

Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske
Bu haber 2020-10-27 21:05:57 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirip yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladı.  

 İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, hazırlanan "Temassız Oyunlar Kitabı"nda okul içerisinde ve bahçede oynanabilecek 60 oyunun bulunduğunu belirterek bu oyunların öğrenciler arasında yeterli sosyal mesafe sağlandıktan sonra ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla oynanabildiğini ifade etti. 

 İlimiz genelindeki tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenlerine "Temassız Oyunlar Kitabı"nın ulaştırıldığını aktaran Durmuş, kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen 60 oyunun her birinin çocuklarda iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği gibi çeşitli kazanımların gelişmesine yardımcı olacağı gibi çocukların her türlü kaygı ve endişeden uzak bir şekilde günlük hayata uyum sağlamalarının da destekleneceğini kaydetti. 

 Koronavirüs salgınıyla mücadelede okul hayatımızın hem eğlenceli hem de öğretici şekilde  geçmesine yardımcı olacak "Temassız Oyunlar Kitabı" nın öğretmenlerimiz tarafından da beğenildiğini dile getiren Durmuş, müfredata uyumlu olarak hazırlanan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

 
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