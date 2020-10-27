TEŞKİLATLAR VE MUHTARLARDAN TEK SES: “BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Son zamanlarda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’la ilgili olarak yapılmakta olan

Bu haber 2020-10-27 20:44:14 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Son zamanlarda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’la ilgili olarak yapılmakta olan olumsuz propagandalar nedeniyle AK Parti ve Cumhur ittifakı ortağı MHP, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mahalle Muhtarları Kuzuluk Topçu sırtı Mahallesinde devam etmekte olan asfalt serim çalışmalarını birlikte izlediler, daha sonra bir ve beraber olduklarını gösterme adına birlikte açıklama yaptılar ve toplu olarak da fotoğraf çektirdiler ve biz hem teşkilatlar olarak hem de Muhtarlar olarak Başkanımızın arkasındayız mesajı verdiler.

Yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde gördükten sonra ve çalışan asfalt ekibiyle de sohbet ettikten ve toplu olarak de fotoğraf çektirdikten sonra bir noktada toplanan teşkilat başkan ve yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar derneği başkanı ve mahalle muhtarları daha sonra da birlikte bir açıklama yaptılar.

İlk açıklama Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’dan geldi. Kahraman Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ekibiyle birlikte öz verili bir şekilde çalıştığını, Akyazılılara hizmet anlamında bütün imkanlarını seferber ettiğini belirtti ve bugüne kadar görmediğimiz şekilde Akyazı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Milletvekilleri, Parti teşkilat başkanları ve Muhtarlar olarak birliktelik sergilendiğini, Akyazı’ya gelen tüm hizmetlerde bu birliği ve beraberliği gördüklerini, bunun karşılığı olarak da bugün bu güzel tablonun oluştuğunu söyledi.

Akyazı Belediyesinin yıl içinde yaptığı program dahilinde hizmetlerin sürdüğüne de dikkat çeken Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Merkez Mahallelerimizde de beklenmekte olan hizmetlerin alt yapı çalışması tamamlanır tamamlanmaz geleceğini ve bu konuda biraz sabırlı olmak gerekiyor dedi ve Akyazı Belediyemiz tarafından bize sunulan hizmetlerin gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin, AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’la birlikte diğer milletvekillerimiz, İl Başkanı Yunus Tever’in ve tüm İlçe teşkilat mensuplarının da katkı verdiğini bundan dolayı da Akyazı Muhtarları adına Başkan olarak teşekkür ettiğini belirtti ve konuşmasını şöyle bağladı “ Son günlerde Başkanımızla ilgili bir olumsuz propaganda yapılıyor. Başkanımız çalışıyor ve belirlenen program çerçevesinde de hizmetlerini bir bir getiriyor. Biz Akyazılı Muhtarlar olarak Belediye Başkanımızdan ve getirdiği hizmetlerinden memnunuz ve sonuna kadar da başkanımızın yanındayız”

Bilal Soykan’da konuşmasında bugüne kadar 23 Mahallede asfalt çalışması yaptıklarını, 70 bin ton sıcak asfalt döktüklerini, 24 nc ü Mahalle olan Kuzuluk Topçusırtı ve Orta Mahallisindeki çalışmalar tamamlandığında da bu rakamın 100 bin tona ulaşacağını söyledi ve asfalt serim çalışmalarının yanı sıra İlçemiz genelinde alt ve üst yapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor dedi.

Akyazı’ya çok önemli üç eseri kazandırmak için Ankara’da protokol imzaladıklarını, her üç dev eserin projelerinin hazır hale getirilmekte olduğunu ve ilk olarak da yüzme havuzu inşaatını ihale etmek istediklerini ve ihalenin de 15 gün içinde yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Soykan yıllardan beri bir türlü yapılamayan terminal için büyük bir adım attıklarını ve ihale aşamasına getirdiklerini ve terminal ihalesinin de 9 Kasım günü yapılacağını ve böylece önemli bir eksikliği de bu şekilde gidereceklerini söyleyerek, biz kimin ne söylediğine bakmıyoruz. Bizim istikametimiz bize inanarak oy veren hemşerilerimize hizmet etmektir. Bu yoldan bizi kimse çeviremez. Görüldüğü gibi doğru yolda olduğumuzu bugün burada toplanan ve yanımız da olduklarını açıklayan Muhtarlarımızdan, AK parti ve Cumhur ittifakı ortağımız MHP teşkilat başkanlarımızdan, Belediye Meclisi üyelerimizden, SASKİ ve SEDAŞ yetkililerinin katılımlarından görüyoruz diyen Belediye Başkanı Bilal Soykan açıklamasını şöyle tamamladı “ Ben getirilen ve getirilecek olan hizmetlerin gelmesinde bize katkı veren birlikte çalışmaktan onur duyduğum ve uyum içinde çalıştığımız Büyükşehir belediye Başkanımız Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan yardımcımız ve Milletvekilimiz Ali İhsan Yavuz ile birlikte tüm Milletvekillerimize, İl Başkanımız Yunus Tever, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerine, Belediye Meclisi üyelerimize ve bize her zaman destek olan SASKİ ve SEDAŞ yöneticilerine ve Mahalle Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum”

Kuzuluk Topçusırta Mahallesinde gerçekleşen “Belediye Başkanı Bilal Soykan’a destek” toplantısına Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’la birlikte 27 Mahalle Muhtarı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Cumhur İttifakı MHP'den Başkan Yardımcısı Veysel Yümsel ve Belediye Meclis üyesi Furkan Çakıroğlu, SASKİ ve SEDAŞ İlçe Müdürleri katıldı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ali Özer, Belediye Fen İşleri Müdürü Uğur Kuş ile Kuzuluk Topçusırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz ile Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ev sahipliği yaptılar.