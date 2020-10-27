AKYAZI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULMUŞTUR

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İlçemiz Fiziki özellikleriyle, genel itibariyle motorsiklet tipi araçların yoğunlukla kullanıldığı
Bu haber 2020-10-27 18:37:12 eklenmiş ve 180 kez görüntülenmiştir.

 

İlçemiz Fiziki özellikleriyle, genel itibariyle motorsiklet tipi araçların yoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. İlçemizde son zamanlarda meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğunun motorsikletlerin karışmış olduğu trafik kazası olduğu motorsiklet kazalarının %90 ının yaralanma veya ölümle sonuçlandığı görülmektedir.

 2002 yılında ilçemizde sadece 380 adet motorsiklet tescili yapılmış iken, 2019 yıl sonu itibarı ile 2663 adet motorsikletin tescil edildiği artış oranının  7 kat olduğu anlaşılmaktadır. İlçemiz yollarında, tescilli motorsikletlerin dışında, ayrıca, tescili yapılmayan, hurdaya ayrılan veya trafikten çekilen, ancak  plakasız olarak binilmeye devam edilen, ayrıca, tescil edilmesi mümkün olmayan ve sportif faaliyetler dışında kullanılması mümkün olmayan kros tipi  motorsikletlerin de dolaştığı düşünüldüğünde, motorsiklet denetimlerinin önemi açık ve net olarak görülmektedir.

 Bu kapsamda, bilindiği üzere İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik ekipleri tarafından, Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı motorsikletli timler de kullanılarak, motorsiklet tipi araçlar üzerinde yoğun uygulama yapılmaktadır. Yapılan uygulamalarda, araç kontrolü ile birlikte sürücü belgesi ve kask kullanımı üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Takip edildiği kadarı ile yapılan uygulamalar halkımız tarafından da desteklenmekte ve taktir ile karşılanmaktadır.

 Tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmelidir ki, yapılan tüm uygulamaların ana amacı, uygunsuz motorsiklet kullanımının engellenerek, kamu huzuru ile birlikte, motorsiklet kazalarının ve bu kazalara bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek olup, bu ve benzeri tüm uygulamalar kesintisiz, üstelik daha da artırılarak devam edecektir.

 Kamu oyuna saygı ile duyurulur. 26 EKİM 2020-10-27

 AKYAZI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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