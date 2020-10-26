BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARINDAN ZİYARET TURLARI

Akyazı Belediyesi Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ile diğer başkan yardımcısı

Bu haber 2020-10-26 23:37:33 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ile diğer başkan yardımcısı Ünal Gündüz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş ile Emniyet Müdürü Ercan Aykan’a birer ziyaret gerçekleştirdiler.

İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ı birlikte ziyaret eden Belediye Başkan yardımcıları Çakmak ve Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş’ı ise sadece Ünal Gündüz tek başına ziyaret etti. Zira Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak’ın Jandarma Komutanını daha önce ziyaret ettiği için bu ziyarete yalnız gittiği öğrenildi.

Başkan yardımcıları ziyaretlerde Aykan ve Gümüşbaş’a Akyazı ile ilgili bilgiler aktarırken istenecek her türlü desteğe de Belediye olarak hazır oldukları mesajını verdiler.

Jandarma Komutanı Gümüşbaş ile Emniyet Müdürü Aykan’da Belediye Başkan yardımcılarının yaptıkları ziyarette duydukları memnuniyeti dile getirdiler.