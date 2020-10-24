MUHTARLARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

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Akyazı belediyesi Sokak hayvanları karantina merkezine gelen bir gurup Muhtar
Bu haber 2020-10-24 08:35:15 eklenmiş ve 119 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediyesi Sokak hayvanları karantina merkezine gelen bir gurup Muhtar kedi ve Köpekler için mama getirip elleriyle hayvanlara verdiler

Yakın bir zamanda açılışı yapılacak olan Akyazı belediyesi sokak hayvanları karantina merkezinin bu gün önemli misafirleri vardı.

Akbalık Muhtarı Rüstem Bilgi ve Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören Akyazı belediyesi sokak hayvanları karantina merkezine gelerek beraberinde getirdikleri mamaları elleriyle sokak hayvanlarına verdiler.

Akbalık Muhtarı Rüstem Bilgi ve Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, Güzlek Muhtarı Selim Akyazıcı, Çatalköprü Muhtarı Ali Buz ve SASKİ Akyazı işletme müdürü Ömer Faruk Duman belediye başkanı Bilal Soykan’a sokak hayvanları için yapılan tesis için teşekkür ettiler

 

 
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