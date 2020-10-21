Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI

BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI

Ülkü Ocaklarından Kaymakam Güney’e Orhun hitabeleri tablosu

Ülkü Ocaklarından Kaymakam Güney’e Orhun hitabeleri tablosu

FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

SOYKAN MİNİK ÖĞRENCİLERİ TABLETLE SEVİNDİRDİ

SOYKAN MİNİK ÖĞRENCİLERİ TABLETLE SEVİNDİRDİ

SASKİ BÖYLE YAPARSA !!!!!!

SASKİ BÖYLE YAPARSA !!!!!!

Ülkü Ocaklarından Kaymakam Güney’e Orhun hitabeleri tablosu

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat
Bu haber 2020-10-21 22:04:03 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım ilçe kaymakamı Yakup Güney’e Orhun Hitabeleri tablosu hediye ettiler.

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Akyazı ilçe başkanı Murat Yıldırım ilçe kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcısı Ali Özer ve MHP Akyazı ilçe teşkilatını ziyaret ettiler.

İlk ziyaret Kaymakam Güney’e

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım Akyazı kaymakamı Yakup Güney’i makamında ziyaret etti.Ziyarette Akyazı ve gençlik sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu kaymakam Güney’e Orhun Hitabeleri tablosu ve Ülkü Ocakları dergisi hediye ettiler.

2.Durak Akyazı belediyesi

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı başkanı Murat Yıldırım belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Bilal Soykan’a kitap hediye eden Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu ve belediye başkanı Bilal Soykan ilçede yapılacak gençlik çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ülkü Ocakları heyeti belediye başkan yardımcısı Ali Özer’i ’de ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular

Son durak MHP’ oldu

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım’ın son durağı baba ocağı MHP oldu.

Sofuoğlu ve Yıldırım’ı MHP ilçe başkanı Ali Dertli ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Yapılan sohbet ve içilen çaylar sonrası Ülkü Ocakları heyeti MHP’den ayrılarak programlarını sonlandırdılar

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
22:07 - Ülkü Ocaklarından Kaymakam Güney’e Orhun hitabeleri tab
Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat ...
16:02 - SOYKAN MİNİK ÖĞRENCİLERİ TABLETLE SEVİNDİRDİ
Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı’da ilçede faaliyette bulunan Anaokullarını ziy...
15:56 - YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN BİR DİZİ ZİYARET
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe başkanı Resul Kuşdil, beraberinde bazı Yönetim Kurulu ...
23:41 - İyiyazıcı “Akyazı’nın makus talihini biz yeneceğiz”
CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı Akyazı’da Belediye hizmetlerinin yeterince veril...
14:13 - AKPARTİ GENÇLİK KOLLARINDA YENİ BAŞKAN AV. Oğuzhan Çol
AK Parti Akyazı Gençlik Kollarının 6.olağan kongresi Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı. ...
14:09 - YRP İLÇE KONGRESİNİ YAPTI
...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ