Ülkü Ocaklarından Kaymakam Güney’e Orhun hitabeleri tablosu

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat

Bu haber 2020-10-21 22:04:03 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım ilçe kaymakamı Yakup Güney’e Orhun Hitabeleri tablosu hediye ettiler.

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Akyazı ilçe başkanı Murat Yıldırım ilçe kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcısı Ali Özer ve MHP Akyazı ilçe teşkilatını ziyaret ettiler.

İlk ziyaret Kaymakam Güney’e

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım Akyazı kaymakamı Yakup Güney’i makamında ziyaret etti.Ziyarette Akyazı ve gençlik sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu kaymakam Güney’e Orhun Hitabeleri tablosu ve Ülkü Ocakları dergisi hediye ettiler.

2.Durak Akyazı belediyesi

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı başkanı Murat Yıldırım belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Bilal Soykan’a kitap hediye eden Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu ve belediye başkanı Bilal Soykan ilçede yapılacak gençlik çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ülkü Ocakları heyeti belediye başkan yardımcısı Ali Özer’i ’de ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular

Son durak MHP’ oldu

Sakarya İl Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım’ın son durağı baba ocağı MHP oldu.

Sofuoğlu ve Yıldırım’ı MHP ilçe başkanı Ali Dertli ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Yapılan sohbet ve içilen çaylar sonrası Ülkü Ocakları heyeti MHP’den ayrılarak programlarını sonlandırdılar