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FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Akyazı’nın köklü ailelerinden Fazloğlu ailesi bir büyüğünü
Bu haber 2020-10-21 17:56:29 eklenmiş ve 238 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın köklü ailelerinden Fazloğlu ailesi bi büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor.

Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum Naci Fazlıoğlu’nun eşi, Yaşar ve Murat Fazlıoğlu’nun anneleri, Arçelik Bayii Lokman Fazlıoğlu ve Koray Yıldırm’ın kayın validesi Ayten Fazlıoğlu bu sabaha karşı vefat etti.

75 yaşında hayata gözlerini yuman Merhume Ayten Fazlıoğlu geçtiğimiz hafta başında Ankara Gata hastanesinde açık kalp ameliyatı olmuş, iyi geçen ameliyatı sonrasında tedavisi devam ediyordu.

Merhume Ayten Fazlıoğlu’nun cenazesi 21 Ekim 2020 (bu gün) Fazlıoğlu tesislerindeki evinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından tesislerdeki eşi Naci Fazlıoğlu’nun yanında toprağa verildi.

Merhume Ayten Fazlıoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 
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