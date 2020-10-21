FAZIOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Akyazı’nın köklü ailelerinden Fazloğlu ailesi bi büyüğünü kaybetmenin acısını yaşıyor.
Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum Naci Fazlıoğlu’nun eşi, Yaşar ve Murat Fazlıoğlu’nun anneleri, Arçelik Bayii Lokman Fazlıoğlu ve Koray Yıldırım’ın kayın validesi Ayten Fazlıoğlu bu sabaha karşı vefat etti.
75 yaşında hayata gözlerini yuman Merhume Ayten Fazlıoğlu geçtiğimiz hafta başında Ankara Gata hastanesinde açık kalp ameliyatı olmuş, iyi geçen ameliyatı sonrasında tedavisi devam ediyordu.
Merhume Ayten Fazlıoğlu’nun cenazesi 21 Ekim 2020 (bu gün) Fazlıoğlu tesislerindeki evinde ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından tesislerdeki eşi Naci Fazlıoğlu’nun yanına defnedilecek.
Merhume Ayten Fazlıoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI