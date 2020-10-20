SOYKAN MİNİK ÖĞRENCİLERİ TABLETLE SEVİNDİRDİ

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı’da ilçede faaliyette bulunan Anaokullarını ziyaret etti.

Bu haber 2020-10-20 15:59:01 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı’da ilçede faaliyette bulunan Anaokullarını ziyaret etti. Bu yıl okulla tanışan öğrencilerle sohbet eden Soykan 750 Anaokulu Öğrencisine içinde dezenfektan. Kolonya, maske, ıslak mendil ve selpak mendil bulunan paketleri hediye etti ve bazı öğrencilere de okullarına giderek bizzat kendi elleri verdi.

Başkan Soykan, ziyaret edip hediye paketlerini verdiği öğrencilere de maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu ve hem öğrencilere hem de öğretmenlerine yeni ders yılının başlatılması nedeniyle başarı dileklerinde bulundu.