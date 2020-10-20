SASKİ’nin yaptığı ihale sonrası Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde yaptırdığı

Bu haber 2020-10-20 15:56:08 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

SASKİ’nin yaptığı ihale sonrası Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde yaptırdığı kanalizasyonun tamamlanmadan hizmete sokulması sıkıntılarını da beraberinde getirdi.

Kuzuluk Şose Mahallesi ile Orta Mahallenin bir bölümüne ait kanalizasyona bağlanan pis atıkların bağlanması gereken ana artere bağlanmamasından kaynaklı olarak hamam deresine direkt olarak akıtılıyor olması, oradan yayılan dayanılmaz pis koku akıntının gerçekleştiği yerde ikamet etmekte olan Mahalle sakinlerinin tepkilerine neden olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yer sahibinin izni alınmaksızın tarlasının ortasından geçirilen kanalizasyonda meydana gelen boru patlaması sonucu ortaya yayılan pislikler İltaş ailesinin sebze bahçesini berbat etmiş, yetiştirilen ürünler pis su ve atıkların altında kalmış ve bu nedenle de bahçe sahibi aile ürün hasadı yapamadan sökmek zorunda kalmış ve zarara uğratılmıştı.

İltaş ailesinin müracaatından günler sonra kanalizasyon borusunun patladığı alana gelen SASKİ boruyu patladığı yerden körlemiş ve içinden akmakta olan atık ve pis suları da açtığı bir kanal yardımıyla Hamam deresine açık bir şekilde vermiş ve böylece derenin daha da kirlenmesine neden olmuştu.

Pislikten ve yaydığı dayanılmaz kokudan etkilenen İltaş ailesi, SASKİ bizden izin almadan ve metazori bir şekilde bahçemizin ortasından geçirdiği kanalizasyon borusu patlamadan önce de bizden sonra sınırı b ulunan komşumuzun izin vermemesi nedeniyle yine bizim sınırların içinden kanalizasyon borusunu Hamam deresinin içine vermiş ve derenin kirlenmesine neden olmuştu. Şimdi ise bizim bahçede bir kez daha pis ve atık suları açtığı açık kanaldan direkt dereye vermesi ile yayılan pis koku dayanılmaz bir noktaya gelmiştir.

Buradan sesleniyor ve diyoruz ki, SASKİ böyle yaparsa vatandaş ne yapsa azdır. SASKİ’nin hiç zaman geçirmeden dereye akıttığı pis ve atık suları kanalizasyon içine almalı ve pis ve atıkların toplandığı ana merkeze taşımalıdır.